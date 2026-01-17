La Danse des Lettres de Mme de Sévigné Théâtre Mandapa Paris

On imagine souvent la Marquise de Sévigné « collée » à sa table la plume à la main, écrivant à sa fille très (trop?) chérie, « la meilleure danseuse de la cour » mais aussi à son cousin favori Bussy-Rabutin ou à d’autres comme l’ambassadeur Mr de Pomponne…

Mais l’on découvre qu’elle observe, au centre de la cour, dans le tourbillon des salons, à Paris ou lors de ses voyages en Bretagne ou pour les eaux d’Auvergne, les anecdotes et faits historiques les plus plaisants ou les plus tragiques, qu’elle décrit dans un mouvement aussi vif que les danses et les danseurs qu’elle admire en région : « Des paysans ! Des Paysannes ! Une Bourrée ! J’en suis folle ! »

Christine Bayle : chorégraphe, danseuse, comédienne, auteur et conférencière, se passionne pour les danses anciennes et le baroque, et crée « Ris et Danceries » avec Francine Lancelot en 1977 après une carrière de danseuse soliste (Opéra de Hambourg avec Peter Van Dyk et Balanchine), puis de comédienne (Jeune Théâtre). En 1983, elle fonde « L’Éclat des Muses » puis en 2014, « Cie Belles dances » dont les créations et les recherches (dans la découverte de styles inconnus du début 17ᵉ siècle avec Aides au Projet et plusieurs Bourses de recherche du CnD-Ministère de la Culture) se distinguent par des mises en scène entre danse, musique et théâtre, musiciens toujours « live » en scène. Membre de ProDA, CIRRAS, ACRAS.

Irène Feste : danseuse de formation classique, chorégraphe, pédagogue spécialisée dans les danses anciennes de la Renaissance à la fin du XIXᵉ siècle, elle se produit avec plusieurs compagnies en France et en Europe (Danses au (Pas)sé, L’Éclat des Muses, Cie Belles Dances, Les Corps Éloquents, Divertimenty…). Elle a reçu plusieurs bourses de recherche du Centre national de la Danse sur la danse de salon et la danse théâtrale françaises du XIXe siècle (Jean-Henri Gourdoux-Daux, Michel Saint-Léon, Jean-Etienne Despréaux).

Cie Belles Dances et Danses au Pas(sé)

Aléas de vie et de cour d’une femme d’esprit…

Le dimanche 08 mars 2026

de 18h00 à 19h15

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine. Paris

