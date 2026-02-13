LA DANSE DES RENARDS de Valéry Carnoy — AVANT-PREMIÈRE + RENCONTRE / Festival TRAVELLING, Cinéma du TNB, Rennes

LA DANSE DES RENARDS de Valéry Carnoy — AVANT-PREMIÈRE + RENCONTRE / Festival TRAVELLING Mardi 17 février, 20h30 Cinéma du TNB Ille-et-Vilaine

Tarifs du Festival Travelling

LA DANSE DES RENARDS de Valéry Carnoy

Dans un internat sportif, Camille, un jeune boxeur virtuose, est sauvé in extremis d’un accident mortel par son meilleur ami Matteo. Alors que les médecins le pensent guéri, une douleur inexpliquée l’envahit peu à peu, jusqu’à remettre en question ses rêves de grandeur.

Séance en avant-première dans le cadre du Festival Travelling.

Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Valéry Carnoy et le comédien principal Samuel Kircher

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

