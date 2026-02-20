« LA DANSE DES RENARDS », un film de Valéry Carnoy Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Selon l’actualité des sorties en salles françaises des longs métrages belges francophones, le Centre Wallonie-Bruxelles/Paris propose des avant-premières en présence des équipes de film. Ces séances témoignent de la diversité des styles et des genres de la création cinématographique contemporaine en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec une alternance de productions à petits budgets et d’autres aux moyens plus conséquents.

Synopsis :

Dans un internat sportif, Camille, un jeune boxeur virtuose, est sauvé in extremis d’un accident mortel par son meilleur ami Matteo. Alors que les médecins le pensent guéri, une douleur inexpliquée l’envahit peu à peu, jusqu’à remettre en question ses rêves de grandeur.

(2025 – Belgique/France – 1h30 – 1er film)

Quinzaine des Cinéastes 2025 : Prix SACD, Label Europa Cinémas, Prix du Jury Pass Culture ; Prix d’interprétation Festival 2 Valenciennes 2025. Premiers Plans d’Angers 2026.

« Une des plus belles découvertes de la Quinzaine des cinéastes. » Télérama

« Un premier film fort et singulier. » L’Humanité

« Un beau film sur l’amitié́ et sur la masculinité́ qui se cherche. » Rfi

A découvrir au Centre Wallonie-Bruxelles, le film « LA DANSE DES RENARDS » en présence de la réalisatrice Valéry Carnoy.

Le jeudi 12 mars 2026

de 20h00 à 21h30

payant

5€ / 3€

Tout public.

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/la-danse-des-renards-un-film-de-valery-carnoy-en-sa-presence +33153019696 info@cwb.fr



