La danse des tarentules Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14 11:15:00

2026-02-14

COLLECTIF MAW MAW

AWENA BURGESS & MARIE GIRARDIN

Dans leur atelier de tapisserie, deux lissières se dépêchent de préparer leurs bobines de fil elles vont accueillir d’un instant à l’autre la plus célèbre des arachnologues !

Ensemble, elles concevront l’immense tapisserie qui doit orner le hall d’entrée du nouveau Musée International de l’Araignée, à New York. Oui ! Il est grand temps de réconcilier l’être humain à l’araignée ! Alors qu’elles se mettent à l’ouvrage, une drôle de fièvre s’empare de l’une d’entre elles … L’araignée, tisseuse ancestrale, les pattes à l’écoute des vibrations du monde, a-t-elle quelque chose à nous dévoiler ? .

