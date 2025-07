La danse du coq à la cave à Sons La Cave à Sons Hymont

La Cave à Sons 8 Route de Valleroy Hymont Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Lundi Lundi 2025-07-14 11:30:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

La danse du coq à sons.

Ambiance guinguette endiablée, fous rires, pas de danse et bonne humeur.

Avec le groupe Familyum Forever pour faire lever les foules.

Buvette bien fraîche.

Petite restauration maison.

Tombola pleine de surprises.

Que tu viennes pour danser, chanter ou simplement profiter du soleil, viens faire la fête avec nous à la Cave à Sons.

Ramène ta joie, ta famille, tes potes… et ton plus beau pas de danse.Tout public

La Cave à Sons 8 Route de Valleroy Hymont 88500 Vosges Grand Est +33 7 50 33 29 03 chapelier.flavien@orange.fr

English :

La danse du coq à sons.

A lively guinguette atmosphere, laughter, dance steps and good humor.

With the group Familyum Forever to get the crowd going.

Refreshment bar.

Home-made snacks.

Tombola full of surprises.

Whether you’re here to dance, sing or just soak up the sun, come and party with us at the Cave à Sons.

Bring your joy, your family, your mates? and your best dance moves.

German :

Der Tanz des Hahns mit Tönen.

Ausgelassene Guinguette-Atmosphäre, Lachen, Tanzschritte und gute Laune.

Mit der Gruppe Familyum Forever, um die Massen zum Aufstehen zu bewegen.

Gut gekühlte Getränke.

Kleine hausgemachte Speisen.

Tombola mit vielen Überraschungen.

Ob du zum Tanzen oder Singen kommst oder einfach nur die Sonne genießt, komm und feiere mit uns in der Cave à Sons.

Bring deine Freude, deine Familie, deine Freunde? und deinen schönsten Tanzschritt mit.

Italiano :

La danse du coq à sons.

Un’atmosfera da guinguette vivace, risate, passi di danza e buon umore.

Con il gruppo Familyum Forever a movimentare la folla.

Bar per il rinfresco.

Spuntini fatti in casa.

Tombola piena di sorprese.

Che siate venuti per ballare, cantare o semplicemente per godervi il sole, venite a festeggiare con noi alla Cave à Sons.

Portate la vostra gioia, la vostra famiglia, i vostri amici e i vostri migliori passi di danza.

Espanol :

La danse du coq à sons.

Ambiente guinguette, risas, pasos de baile y buen humor.

Con el grupo Familyum Forever para animar al público.

Bar de refrescos.

Aperitivos caseros.

Tómbola llena de sorpresas.

Tanto si vienes a bailar, a cantar o simplemente a disfrutar del sol, ven a celebrarlo con nosotros a la Cave à Sons.

Trae tu alegría, tu familia, tus compañeros… y tus mejores pasos de baile.

L’événement La danse du coq à la cave à Sons Hymont a été mis à jour le 2025-07-01 par OT MIRECOURT