La danse du coq La Cave à Sons Hymont

Hymont

La danse du coq

La Cave à Sons 8 Route de Valleroy Hymont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-25 11:30:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

La danse du coq.

Ambiance guinguette endiablée, fous rires, pas de danse et bonne humeur.

Avec le groupe Familyum Forever pour faire lever les foules.

Buvette bien fraîche.

Petite restauration maison.

Que tu viennes pour danser, chanter ou simplement profiter du soleil, viens faire la fête avec nous à la Cave à Sons.

Ramène ta joie, ta famille, tes potes… et ton plus beau pas de danse.Tout public

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La Cave à Sons 8 Route de Valleroy Hymont 88500 Vosges Grand Est +33 7 50 33 29 03 chapelier.flavien@orange.fr

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English :

The cockerel dance.

A lively guinguette atmosphere, laughter, dance steps and good humor.

With the group Familyum Forever to get the crowd going.

Refreshment bar.

Home-made snacks.

Whether you’re here to dance, sing or just soak up the sun, come and party with us at the Cave à Sons.

Bring your joy, your family, your mates? and your best dance moves.

L’événement La danse du coq Hymont a été mis à jour le 2026-04-13 par OT MIRECOURT