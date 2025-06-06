La datcha d’Ivan Tourgueniev et la villa Viardot (visite guidée) Bougival

La datcha d’Ivan Tourgueniev et la villa Viardot (visite guidée)

Bougival Yvelines

Début : Vendredi 2025-06-06 15:00:00

fin : 2025-08-29 16:30:00

2025-06-06 2025-07-18 2025-08-29

Ivan Tourgueniev et Pauline Viardot ont été séduits par le charme des coteaux de Bougival… Visitez la datcha que l’écrivain s’y fit construire et la maison de la cantatrice, et découvrez la vie et l’œuvre de ces riches personnalités artistiques !

Bougival 78380 Yvelines Île-de-France +33 1 39 24 88 88 tourisme@ot-versailles.fr

English :

Ivan Tourgueniev and Pauline Viardot were seduced by the charm of the Bougival hillsides… Visit the dacha built by the writer and the house of the singer, and discover the life and work of these rich artistic personalities!

German :

Iwan Turgenjew und Pauline Viardot waren vom Charme der Hänge von Bougival begeistert… Besuchen Sie die Datscha des Schriftstellers und das Haus der Sängerin und erfahren Sie mehr über das Leben und Wirken dieser reichen Künstlerpersönlichkeiten!

Italiano :

Ivan Tourgueniev e Pauline Viardot furono sedotti dal fascino delle colline di Bougival… Visitate la dacia costruita dallo scrittore e la casa della cantante, e scoprite la vita e l’opera di queste ricche personalità artistiche!

Espanol :

Ivan Tourgueniev y Pauline Viardot se dejaron seducir por el encanto de las laderas de Bougival… Visite la dacha construida por el escritor y la casa de la cantante, ¡y descubra la vida y la obra de estas ricas personalidades artísticas!

