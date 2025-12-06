La Daube de Noël par Arraya ! Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn
La Daube de Noël par Arraya ! Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn samedi 6 décembre 2025.
Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 4 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
2025-12-06
2025-12-06
On ne les présente plus Arraya ! Le chœur polyphonique salisien vous propose une soirée d’enfer la Daube de Noël ! A la mode d’Arraya évidemment ! Au programme des chants, un repas convivial et des chants, de la bonne humeur et des chants … Et si vous veniez faire un petit tour ? En aban !
Au menu tapas Daube et ses pommes vapeurs gâteau basque/ vin et café compris 25€ (réservation obligatoire par sms au 06.48.29.05.41 ou par mail arraya.salies@wanadoo.fr). .
+33 6 48 29 05 41 arraya.salies@wanadoo.fr
