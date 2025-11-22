LA DAVALADA MARTROR #3

Montpellier Hérault

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

L’association Inter’Cal vous invite à célébrer La Martror la fête occitane des morts, samedi 22 novembre à partir de 15h sur la toute nouvelle Place Max Rouquette, au cœur de Montpellier !

Emparez-vous de la fête des âmes et venez costumés !

MARTROR en Occitanie

La Martror (du mot occitan martres, tombe, sépulture) est une fête occitane contemporaine, inspirée des traditions anciennes liées au passage de l’été à l’hiver et au souvenir des ancêtres.

• Dans le calendrier paysan, la fin d’octobre et le début de novembre marquaient un temps de transition fin des récoltes, arrivée des longues nuits, rappel du lien entre vivants et disparus.

• Dans de nombreuses régions occitanes, on préparait alors des mets symboliques (crespèls, noix, vin nouveau…) que l’on laissait parfois pour les morts sur la table après le repas.

• Les veillées, les contes et les processions rythmaient ce moment de mémoire collective.

Remise à l’honneur ces dernières années, la Martror a pour vocation de réinventer ces traditions mêler rituels anciens et créations contemporaines, rendre hommage aux morts dans la joie et le partage, et redonner une visibilité festive à la culture occitane.

Un moment per viure ensems (à vivre ensemble), entre memòria e fèsta, pour honorer nos morts dans la joie et la musique.

Au Programme

– 15h00 Ateliers de maquillatge (maquillages festifs) et jòcs tradicionals (jeux traditionnels) pour petits et grands

– 16h00 Grande Parade des Mandadors (les messagers entre les vivants et les morts).

– 17h30 Temps de rituèls (rituels) portés par les enfants et les parents des calandretas

• Conte en occitan et français par Maryse

• Apast (repas symbolique offert aux morts)

• Messages personnels aux disparus

• Crémation collective des missatges pels nòstres mòrts (messages pour nos morts).

– 19h00 Concert festiu amb Djé Balèti pour danser et faire vibrer la place.

En continu buvette et especialitats localas (spécialités locales) soupe de potiron, vin chaud, rouille sétoise, pescajounes, crêpes… .

English :

The Inter?Cal association invites you to celebrate La Martror the Occitan festival of the dead on Saturday November 22nd from 3pm on the brand new Place Max Rouquette, in the heart of Montpellier!

German :

Der Verein Inter?Cal lädt Sie ein, La Martror?, das okzitanische Totenfest, am Samstag, den 22. November ab 15 Uhr auf dem brandneuen Place Max Rouquette im Herzen von Montpellier zu feiern!

Italiano :

L’associazione Inter?Cal vi invita a celebrare La Martror la festa occitana dei morti sabato 22 novembre dalle ore 15.00 nella nuovissima Place Max Rouquette, nel cuore di Montpellier!

Espanol :

La asociación Inter?Cal le invita a celebrar La Martror -la fiesta occitana de los difuntos- el sábado 22 de noviembre a partir de las 15.00 horas en la flamante plaza Max Rouquette, en pleno centro de Montpellier

