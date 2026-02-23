LA DÉBALLE LE MARCHÉ DES SAVEURS ET DES BONNES AFFAIRES

Rue des Thermes Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 09:00:00

fin : 2026-03-24 13:00:00

Date(s) :

2026-03-24

La Déballe Le marché des saveurs et des bonnes affaires organisé par l’association des commerçants.

Venez découvrir un marché gourmand avec dégustations, déballage des commerçants et, pour se réchauffer, une soupe paysanne.

.

Rue des Thermes Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 74 23 59 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Déballe? The market of flavors and bargains organized by the merchants’ association.

Come and discover a gourmet market with tastings, merchants’ unpacking and, to warm up, a country soup.

L’événement LA DÉBALLE LE MARCHÉ DES SAVEURS ET DES BONNES AFFAIRES Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-02-23 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR