LA DEBRAILLE LUTIN DE TRAVERS Nantes jeudi 27 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 18:30 – 19:30
Gratuit : oui Tout public
La Débraille, chorale autogérée, autrement dit sans chef.fe de chœur.Son répertoire : des chants de lutte, militants, féministes et révolutionnaires.On y chante dans de nombreuses langues, majoritairement en polyphonie !En manif ou dans les bars, toujours ravi.es de brailler !!! Viendez donc brailler avec elleux !
