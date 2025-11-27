LA DEBRAILLE LUTIN DE TRAVERS Nantes

LA DEBRAILLE LUTIN DE TRAVERS Nantes jeudi 27 novembre 2025.

La Débraille, chorale autogérée, autrement dit sans chef.fe de chœur.Son répertoire : des chants de lutte, militants, féministes et révolutionnaires.On y chante dans de nombreuses langues, majoritairement en polyphonie !En manif ou dans les bars, toujours ravi.es de brailler !!! Viendez donc brailler avec elleux !

