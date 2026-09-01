La Décade Malraux La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

La Décade Malraux

Du 17/09 au 27/09/2026 tous les jours. Nombreux lieux dans la ville La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-17

La Ciotat célèbre le cinquantenaire de la disparition d’André Malraux avec la Décade Malraux. Une programmation dédiée au patrimoine, à la littérature, au cinéma, à la musique et à la transmission.

La Ciotat célèbre l’Année Malraux 2026



À l’occasion du cinquantième anniversaire de la disparition d’André Malraux, la ville de La Ciotat s’associe à la dynamique nationale 2026, Année Malraux, initiée par le ministère de la Culture. Cette participation s’inscrit dans la politique culturelle et patrimoniale menée par la Ville, fondée sur la préservation du patrimoine, la transmission des savoirs et l’accès du plus grand nombre à la culture.



La Décade Malraux : un hommage à l’héritage culturel de Malraux



La Ciotat accueille la Décade Malraux, une manifestation labellisée au niveau national dans le cadre du cinquantenaire André Malraux 2026-2027.



Portée par la ville de La Ciotat en partenariat avec le fonds de dotation André Malraux et l’association Horizons Malraux, avec la participation des communes de Ceyreste et de Roquefort-la-Bédoule, cette manifestation rend hommage aux multiples facettes d’André Malraux : écrivain, résistant, homme d’État, ministre de la Culture, intellectuel engagé et défenseur du patrimoine.



Le choix de La Ciotat prend tout son sens au regard de la richesse de son patrimoine historique, maritime, industriel et cinématographique. La ville poursuit notamment une démarche de préservation et de valorisation de ce patrimoine à travers sa candidature au label Ville et Pays d’Art et d’Histoire ainsi que la création d’un Site Patrimonial Remarquable.



Une programmation entre patrimoine, culture et transmission



La Décade Malraux propose une programmation pluridisciplinaire faisant dialoguer patrimoine, littérature, cinéma, musique, exploration et transmission. Rencontres, projections, expositions et différents rendez-vous culturels permettront de découvrir ou redécouvrir la personnalité, l’œuvre et les engagements d’André Malraux.



Une journée nationale de réflexion réunira également des acteurs de la culture, des experts, des chercheurs et des élus autour des enjeux contemporains de préservation, de restauration et de transmission du patrimoine. Cette réflexion fera écho aux démarches engagées à La Ciotat pour mieux connaître, protéger et valoriser son patrimoine.



Une attention particulière portée à la jeunesse



La manifestation accorde une place importante à la transmission et à la sensibilisation des jeunes générations. Les différentes actions proposées favoriseront la découverte de l’héritage d’André Malraux, l’accès à la culture et la connaissance du patrimoine.



À travers cette programmation, la Décade Malraux entend créer un dialogue entre mémoire, création et avenir, en faisant découvrir aux nouvelles générations les valeurs et les engagements qui ont marqué le parcours de cette grande figure de la culture française.



Un rendez-vous culturel pour le rayonnement de La Ciotat



Au-delà de l’hommage rendu à André Malraux, la Décade Malraux participe au rayonnement culturel de La Ciotat et à la valorisation de son patrimoine. Cette manifestation nationale constitue une occasion de mettre en lumière la richesse culturelle du territoire et de rappeler l’importance de la préservation et de la transmission du patrimoine aux générations futures. .

Nombreux lieux dans la ville La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 83 89 33 patrimoine@mairie-laciotat.fr

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English :

La Ciotat is marking the 50th anniversary of André Malraux’s death with the Décade Malraux. A programme dedicated to heritage, literature, cinema, music and the passing on of knowledge.

L’événement La Décade Malraux La Ciotat a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de La Ciotat