La décalcomanie Théâtre Antoine Vitez Ivry-sur-Seine

La décalcomanie Théâtre Antoine Vitez Ivry-sur-Seine vendredi 7 novembre 2025.

La décalcomanie 7 – 22 novembre Théâtre Antoine Vitez Val-de-Marne

Entrée gratuite pour les experts DRAC sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T20:00:00 – 2025-11-07T21:20:00

Fin : 2025-11-22T20:00:00 – 2025-11-22T21:20:00

La Décalcomanie

Entremêlant farce politique dystopique et récit intime, La Décalcomanie nous entraîne en 2037, dans une France coupée en deux : à l’est les partisans de la préférence nationale, à l’ouest les partisans du respect des identités de toustes.

Mais cette dystopie a aussi des airs d’utopie dans laquelle apparaît finalement la force du collectif face au chaos du monde. Comme la dépeint Magali Mougel, La Décalcomanie est « une fiction qui nous prouve qu’un autre demain est possible, une comédie peroxydée pour se souvenir que la révolution qui vient sera incendiaire. »

texte Magali Mougel

mise en scène Julien Kosellek

avec Natalie Beder, Maly Diallo, Bilal El Mehia, Alban Fèvre, Paola Valentin

costumes Annie Melza Tiburce

création musicale Ayana Fuentes Uno

production Gaspard Vandromme, Manon Sarrailh

Production estrarre

Co-production Théâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry, Le service du spectacle vivant de Champigny-sur-Marne.

Soutiens – DGCA au titre du compagnonnage autrice**, DRAC Ile-de-France.**

Avec le soutien de l’ADAMI.

Avec la participation artistique du studio ESCA.

Estrarre est en résidence au Théâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry de 2022 à 2025

Estrarre est conventionné par le département du Val-de-Marne au titre de l’aide au développement

Théâtre Antoine Vitez 1 Rue Simon Dereure, 94 200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@estrarre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0765841001 »}]

ensemble théâtral estrarre / Julien Kosellek commande citoyenne magali mougel

estrarre