La Décalée Course de Wingfoil Bar La Cale Granville
La Décalée Course de Wingfoil Bar La Cale Granville samedi 15 novembre 2025.
La Décalée Course de Wingfoil
Bar La Cale 22 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Préparez vos ailes, vos voiles… et vos déguisements de pirates !
Le Bar La Cale devient le QG des flibustiers du foil pour LaDécalée, la course la plus fun et folle du littoral
Départ Directement depuis La Cale à 15h
Remise des prix 18h — avec plein de cadeaux à gagner grâce à nos partenaires @8millesnautics & @lecumedesfalaises ??
Thème du jour Rhum & Pirates — venez déchaînés, déguisés et motivés !
Et parce qu’on ne s’arrête pas là…
Dès le soir, place à la soirée KaraoQuizz & Blind Test animée par JC & Moussette, en mode piano-voix live
Ambiance garantie, surprises à gogo, et encore des lots à gagner !
Alors… prêts à embarquer dans la folie de #LaDécalée ? .
Bar La Cale 22 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 20 19 06 lacale.granville@gmail.com
English : La Décalée Course de Wingfoil
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Décalée Course de Wingfoil Granville a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Granville Terre et Mer