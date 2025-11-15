La Décalée Course de Wingfoil Bar La Cale Granville

La Décalée Course de Wingfoil

Bar La Cale 22 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche

Préparez vos ailes, vos voiles… et vos déguisements de pirates !

Le Bar La Cale devient le QG des flibustiers du foil pour LaDécalée, la course la plus fun et folle du littoral

Départ Directement depuis La Cale à 15h

Remise des prix 18h — avec plein de cadeaux à gagner grâce à nos partenaires @8millesnautics & @lecumedesfalaises ??

Thème du jour Rhum & Pirates — venez déchaînés, déguisés et motivés !

Et parce qu’on ne s’arrête pas là…

Dès le soir, place à la soirée KaraoQuizz & Blind Test animée par JC & Moussette, en mode piano-voix live

Ambiance garantie, surprises à gogo, et encore des lots à gagner !

Alors… prêts à embarquer dans la folie de #LaDécalée ? .

Bar La Cale 22 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 20 19 06 lacale.granville@gmail.com

