La Décennie Noire -Journée Internationale de la Francophonie Centre Culturel Jean Gagnant Limoges

La Décennie Noire -Journée Internationale de la Francophonie

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Les Francophonies Des écritures à la scène, pôle de ces créations francophones, vous donnent rendez-vous pour célébrer la francophonie et découvrir de nouvelles écritures contemporaines.

Lecture du texte de Yacine Benyacoub

Dans les années 1990, le gouvernement algérien commande une œuvre faisant l’apologie de la Charte pour la Paix et la Réconciliation à Lyes, metteur en scène. Le passé et le présent comme le théâtre et la réalité s’entremêlent alors. Avec sa troupe, il essaie de mettre leur vie sur le plateau, exposant leur époque marquée par la terreur, l’obscurantisme et la dictature

Gratuit sur réservation.

Hélène de la Librairie Tartinerie de Sarrant et Nicolas du food truck Crepe’n roll vous accompagneront durant tout l’évènement dès 15h30. .

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10

