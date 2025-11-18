« La décision » Compagnie Mathilde > Théâtre Saint-Lô Saint-Lô

« La décision » Compagnie Mathilde > Théâtre Saint-Lô Saint-Lô mardi 18 novembre 2025.

« La décision » Compagnie Mathilde > Théâtre Saint-Lô

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 20:30:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Rendez-vous le 18 novembre prochain à 20h30 au théâtre de Saint-Lô pour le spectacle « LA DÉCISION » COMPAGNIE MATHILDE ».

La Décision, deux personnages et une question faut-il encore faire des enfants ? Il commente des documentaires animaliers, elle écrit une thèse sur Médée. Ils se réveillent ensemble pour la première fois, pourtant elle lui annonce qu’elle est enceinte. De lui ! Ensorcelé ou abêti, il découvre brutalement son désir de garder l’enfant tandis qu’elle requestionne le monde entier face à la responsabilité qui pousse dans son ventre. Accompagnés par l’un des derniers tigres de Sumatra et Médée en personne, ils s’accordent à ne pas se quitter tant qu’une décision concernant l’avenir de cette grossesse ne sera pas prise. Le cadre est absurde puisqu’ils viennent de se rencontrer. Cette étrangeté est la porte d’entrée au fantastique, au mystique, au fantasme. Deux personnages imaginaires naissent de cette situation Médée et l’un des derniers tigres de Sumatra. Chacun a eu une expérience d’enfantement troublée.

Dès 14 ans 1h15. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

English : « La décision » Compagnie Mathilde > Théâtre Saint-Lô

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement « La décision » Compagnie Mathilde > Théâtre Saint-Lô Saint-Lô a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Saint-Lô