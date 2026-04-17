Ponteilla

LA DÉCOUVERTE DES HIÉROGLYPHES

7 Rue de la Tramontane Ponteilla Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

La découverte des hiéroglyphes par Jean-François Champollion.

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7 Rue de la Tramontane Ponteilla 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 06 70

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English :

Jean-François Champollion’s discovery of hieroglyphs.

L’événement LA DÉCOUVERTE DES HIÉROGLYPHES Ponteilla a été mis à jour le 2026-04-13 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME