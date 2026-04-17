LA DÉCOUVERTE DES HIÉROGLYPHES Ponteilla
LA DÉCOUVERTE DES HIÉROGLYPHES Ponteilla vendredi 17 avril 2026.
Ponteilla
LA DÉCOUVERTE DES HIÉROGLYPHES
7 Rue de la Tramontane Ponteilla Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
La découverte des hiéroglyphes par Jean-François Champollion.
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7 Rue de la Tramontane Ponteilla 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 06 70
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English :
Jean-François Champollion’s discovery of hieroglyphs.
L’événement LA DÉCOUVERTE DES HIÉROGLYPHES Ponteilla a été mis à jour le 2026-04-13 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME