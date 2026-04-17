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LA DÉCOUVERTE DES HIÉROGLYPHES Ponteilla

LA DÉCOUVERTE DES HIÉROGLYPHES Ponteilla

LA DÉCOUVERTE DES HIÉROGLYPHES Ponteilla vendredi 17 avril 2026.

Adresse : 7 Rue de la Tramontane

Ville : 66300 Ponteilla

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Ponteilla

LA DÉCOUVERTE DES HIÉROGLYPHES

7 Rue de la Tramontane Ponteilla Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:30:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

La découverte des hiéroglyphes par Jean-François Champollion.
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7 Rue de la Tramontane Ponteilla 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 06 70 

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English :

Jean-François Champollion’s discovery of hieroglyphs.

L’événement LA DÉCOUVERTE DES HIÉROGLYPHES Ponteilla a été mis à jour le 2026-04-13 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME