La découverte des plantes comestibles sur le GR34 Rue du Corps de Garde Pléneuf-Val-André

La découverte des plantes comestibles sur le GR34

Rue du Corps de Garde Parking de l’Anse du Pissot Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:45:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Lors de cette sortie, vous apprendrez à identifier et reconnaître plusieurs plantes comestibles qui poussent sur le célèbre sentier des douaniers. Dans le cadre de ce magnifique panorama, vous découvrirez les bonnes pratiques pour cueillir et déguster les plantes en toute sécurité et dans le respect de l’écosystème. Vous expérimenterez des goûts inédits et repartirez avec de délicieuses recettes. Un temps d’échange est prévu à la fin de la sortie.

Le temps peut être changeant et venteux, aussi n’hésitez pas à prendre des habits de pluie et des chaussures adaptées. Il est également possible d’apporter de quoi prendre des notes et des photos et éventuellement de quoi coller des échantillons de plantes. Enfin, pour la cueillette, il est pratique d’amener des sachets, sacs ou panier pour y mettre les plantes.

Adultes et enfants à partir de 6 ans. Inscription obligatoire. .

Rue du Corps de Garde Parking de l’Anse du Pissot Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement La découverte des plantes comestibles sur le GR34 Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-03-23 par Pléneuf-Val-André Tourisme