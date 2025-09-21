La découverte du patrimoine thermal Office du tourisme, Les Grands Thermes Saint-Nectaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Cette année, Saint-Nectaire vous propose une immersion unique dans son histoire et son patrimoine, à travers une journée complète de découvertes, de visites et de surprises.

Au programme :

10h30 – Départ Office de Tourisme

Partez à la découverte du patrimoine thermal de Saint-Nectaire. Un parcours commenté vous mènera à travers les lieux emblématiques : Le Mercure, la Chapelle Thermale, le Parc Belloni, le Casino, les villas des docteurs et la villa russe, la Source Rouge, la Buvette thermale… Chaque étape dévoilera une facette de l’âge d’or thermal de la station, ponctuée de surprises musicales.

Déjeuner libre – Terrasse/jardin de l’Office de Tourisme

Un espace sera spécialement aménagé pour permettre aux participants de partager un pique-nique convivial.

14h30 – Rendez-vous sur la place de l’église

Plongez dans un véritable voyage dans le temps au cœur de l’un des plus beaux monuments de l’art roman auvergnat. À travers une mise en contexte historique, revivez l’année 1789, période charnière de la Révolution française. Les visiteurs découvriront comment les habitants et les acteurs locaux de Saint-Nectaire ont traversé cette époque marquante, avec un éclairage inédit sur les figures des frères Dubois et leur rôle.

Pourquoi venir ?

Parce que les Journées Européennes du Patrimoine ne sont pas qu’une série de visites : c’est une occasion rare de vivre l’Histoire, de l’écouter, de la ressentir, et de mieux comprendre ce qui façonne encore aujourd’hui l’identité de Saint-Nectaire.

Infos pratiques :

Visites gratuites, ouvertes à tous, sans réservation.

Départ à l’Office de Tourisme le matin, et sur la place de l’église l’après-midi.

Prévoir de bonnes chaussures pour la promenade matinale.

Saint-Nectaire vous attend pour une journée exceptionnelle de découvertes et de partages, au croisement de l’Histoire, du patrimoine et de la convivialité.

Office du tourisme, Les Grands Thermes 63710 Saint-Nectaire Saint-Nectaire 63710 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.sancy.com/decouvrir/toutes-les-communes/saint-nectaire/

