La découverte d’une cathédrale paléochrétienne à Vence : retour sur un chantier de fouilles exceptionnel ! Villa Alexandrine Vence

La découverte d’une cathédrale paléochrétienne à Vence : retour sur un chantier de fouilles exceptionnel ! Samedi 20 septembre, 15h00 Villa Alexandrine Alpes-Maritimes

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Vence vient de faire l’objet de découvertes archéologiques majeures pour l’histoire de la ville, mais aussi pour celle des territoires des Alpes-Maritimes et du mouvement ecclésiastique des premiers siècles de la chrétienté. Après la découverte en mars 2025 d’une cathédrale paléochrétienne, les fouilles réalisées à l’occasion du projet de halles marchandes ont confirmé l’ancienneté de l’édifice et livré bien d’autres vestiges. Cette conférence animée par Fabien Blanc Garidel, chef du service d’Archéologie Nice Côte d’Azur, et Élodie Sanchez, responsable d’opération au service d’Archéologie Nice Côte d’Azur, est l’occasion de revenir sur ces découvertes exceptionnelles.

Lieu : Salle de l’Europe, Villa Alexandrine ( Bureau d’information touristique )

Villa Alexandrine 36 Rue du 8 Mai 1945, 06140 Vence Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 58 06 38 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025