La Déglingay #7 Chez Agnès Pantin samedi 11 octobre 2025.

Pour cette 7ème édition, ta m.c. préférée Lapop Lexomil invite :

✨Ambrosi, la reine ancestrale la plus sexy du Jurassique

✨Miroslav Toi Les Mains, le roi des clowns tantôt Pierrot tantôt Auguste

+notre scène ouverte composée de Lucy Midnight Blue et Nick Le Bel

La Déglingay est un drag show mensuel où la star Lapop Lexomil invite d’autre artistes drags à performer à ses côtés, et jouer avec les spectateurices.

Le samedi 11 octobre 2025

de 19h30 à 22h55

payant

à partir de 8€ + prévoir tips pour nos deux jeunes artistes en scène ouverte

Chez Agnès (21 rue Delizy) à Pantin, metro ligne 5 arrêt Hoche ou Eglise de Pantin

Public adultes.

Chez Agnès 21 Rue Delizy 93500 Pantin

https://www.helloasso.com/associations/les-paillettes-n-y-sont-pour-rien/evenements/la-deglingay-7-11-10-2025