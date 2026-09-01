LA DELTEILLERIE Villar-en-Val

Informations pratiques

Villar-en-Val

LA DELTEILLERIE

13 rue Joseph Delteil Villar-en-Val Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Côté programme :

– 10h : balade guidée sur le Sentier en Poésie avec Alan Roch, Clément Bois-vert, Francois Morel et Mans de Breish. Rendez-vous devant la mairie. Pique-nique tiré du sac.

– 17h: spectacle de France Léa à l’église. Auteure éclectique, comédienne, conteuse, sketcheuse, chanteuse, elle proposera « Rien de trop », un spectacle tout en humour et en poésie.

– A partir de 19h : apéro guinguette avec la Fanfare Toto, suivi du repas des Mangetout.

Soirée festive au son des Toto !

Entrée libre pour toutes les manifestations. Une urne sera à la disposition du public en solidarité avec les voisins sinistrés du village de Pomas.

Côté ambiance :

– Alan Roch, figure incontournable de l’Institut d’études occitanes de l’Aude, rossignol occitan, pâtre des voyelles, conteur en sabots, souffleur de mémoire au parler vrai.

– Et Clément Lacroix, alias Bois-vert, troubadour électrique, rappeur de l’âme ardente, semeur d’étoiles et sculpteur de flow solaire.

– Et puis un concert improvisé avec François Morel, sculpteur d’appeaux, qui convoquera les oiseaux comme d’autres convoquent les anges, et nous racontera ce que dit le merle quand le monde s’éveille.

La Guinguette : place Michel Riu (à côté de la mairie) avec vins et bières du terroir, jus de fruits, aussi authentiques que le festival ! Des assiettes complètes et savoureuses préparées par les Mangetout, plusieurs formules dont 1 végétarienne.

Pas de possibilité de stationnement dans le village. Parking obligatoire à l’entrée du village.

A noter que le Sentier en Poésie Joseph Delteil, à Villar-en-Val, est ouvert au public toute l’année, en accès libre. .

13 rue Joseph Delteil Villar-en-Val 11220 Aude Occitanie +33 6 79 61 41 88

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English :

L’événement LA DELTEILLERIE Villar-en-Val a été mis à jour le 2026-09-03 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme