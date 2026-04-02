La Demande en mariage d’Anton Tchékhov, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

La Demande en mariage d’Anton Tchékhov Jeudi 2 avril, 19h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T19:00:00+02:00 – 2026-04-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-02T19:00:00+02:00 – 2026-04-02T20:00:00+02:00

Dans le cadre de la saison culturelle, tous les spectacles donnent lieu à des ateliers, expositions, rencontres, parcours artistiques et culturels gratuits, afin de prolonger l’expérience, d’éclairer les œuvres et d’ouvrir le regard.

En écho au spectacle T.C.H.E.K.H.O.V. par la compagnie Grand Tigre, un groupe de 9 personnes inscrites à la Maison des Seniors a participé à une série d’ateliers de pratique théâtrale autour de la pièce La Demande en mariage d’Anton Tchékhov.

Encadrés par la comédienne Florence Coudurier de la compagnie IQONAPIA – actrice principale de la pièce Andromaque jouée au Royal dans le cadre de la saison culturelle 22-23 – les participants ont exploré le jeu d’acteur à travers une lecture de la pièce approfondie en quelques heures seulement : travail de la voix, mise en espace, jeu avec le texte et plaisir de se donner la réplique.

Cette lecture publique amateure viendra clore ce parcours initiatique et partager avec le public un moment de théâtre simple, convivial et ludique. Venez les encourager et applaudir leur travail !

Renseignements : Culture Pessac – 05 57 93 65 40 – culture@mairie-pessac.fr

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« link »: « mailto:culture@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Par les participants de la Maison des seniors, accompagnés par Florence Coudurier.