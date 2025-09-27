« La demande en mariage » Saison Culturelle ACL Iffendic Iffendic

« La demande en mariage » Saison Culturelle ACL Iffendic Iffendic samedi 27 septembre 2025.

« La demande en mariage » Saison Culturelle ACL Iffendic

Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Dans le cadre de la saison culturelle, l’association l’ACL d’Iffendic vous propose tout un programme.

Le samedi 27 septembre à 20h30, la Compagnie le Commun des Mortels vous présente la pièce de théâtre « La demande en mariage » d’Anton Tchekhov au Centre Culturel de La Chambre au Loup.

« Lamov, propriétaire terrien encore célibataire qui ne veut pas finit seul, se rend chez son voisin Tchouboukov pour lui demander la main de sa fille Natalia Stépanova. Ce n’est pas qu’il en soit amoureux, mais elle n’est pas vilaine et est une excellente maîtresse de maison.

Toutefois, un léger différent à propos du « Petit Pré aux bœufs » va mettre à mal cette demande en mariage, elle-même un tant soit peu bovine… »

Gratuit. Réservation conseillée. .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement « La demande en mariage » Saison Culturelle ACL Iffendic Iffendic a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Montfort Communauté