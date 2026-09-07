La Demeure du Chaos, sauvegardée au millimètre dans son metavers, La Demeure du Chaos / Musée d’Art Contemporain L’Organe, Saint-Romain-au-Mont-d’Or

Informations pratiques

La Demeure du Chaos, sauvegardée au millimètre dans son metavers 19 et 20 septembre La Demeure du Chaos / Musée d’Art Contemporain L’Organe Rhône

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Et si vous poussiez les portes d’une œuvre d’art totale ?

Les 19 et 20 septembre 2026, la Demeure du Chaos vous accueille pour les Journées européennes du patrimoine. Ici, l’architecture, les sculptures, les installations, la lumière, le rose de la nuit tombée : tout participe d’une même intention. Vous n’entrez pas dans un musée. Vous entrez dans une œuvre.

Le métavers de la Demeure du Chaos

450. C’est le nombre d’œuvres sacrifiées pour l’apaisement républicain, recensées dans un catalogue raisonné.

7 200. C’est le nombre d’œuvres qui restent debout, et que nous avons passé dix-huit mois à enregistrer au millimètre près, pour qu’aucune destruction future n’ait le dernier mot.

Un millimètre. C’est la résolution à laquelle le site a été numérisé, par des drones, des scanners Lidar et des géomètres spaciaux marchant lentement entre les sculptures monumentales, les installations et les portraits.

9 000 m², 1,2 téraoctet. Les protocoles employés sur les grands sites patrimoniaux en péril, ont été conduits par des architectes du patrimoine et les équipes d’ICONEM.

Pour les journées européennes du patrimoine, et le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », nous ouvrons pour la première fois les coulisses de cette mémoire numérique que vous pourrez découvrir en même temps que les 9000 m² du parcours muséal en plein air de la Demeure du Chaos.

Une œuvre d’art totale reconnue et protégée par l’État

Le 20 mars 2025, le ministère de la Culture a officiellement reconnu la Demeure du Chaos comme œuvre d’art totale. Une reconnaissance rare, accordée à thierry Ehrmann en pleine création : un signal fort de l’institution culturelle française, disant que ce patrimoine est celui de notre temps, à protéger et à transmettre.

– Entrée libre et gratuite, tout public –

Attention, cette année l’accès se fait exclusivement sur réservation : accès à la billetterie gratuite sur https://www.demeureduchaos.com/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2026/

La Demeure du Chaos / Musée d’Art Contemporain L’Organe 17, Rue de la République 69270 Saint-Romain-Au-Mont-d’Or Saint-Romain-au-Mont-d’Or 69270 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 22 35 24 http://www.demeureduchaos.com https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999/;https://www.instagram.com/demeureduchaos/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.demeureduchaos.com/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2026/ »}] [{« link »: « https://www.demeureduchaos.com/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2026/ »}] À Saint-Romain-au-Mont-d’Or, à 10 minutes en voiture de Lyon, La Demeure du Chaos est un Musée d’Art Contemporain à ciel ouvert et gratuit, créé en 1999.

Sur un parcours muséal de 9000 m², il expose 6300 oeuvres dont des sculptures monumentales, peintures et installations, témoignant de ce XXIème siècle tragique et somptueux. Accès en transports en commun : Bus 43 : Saint Romain – Train (TER) : Gare de Couzon-Au-Mont-d’Or.

Et si vous poussiez les portes d’une œuvre d’art totale ?

© thierry Ehrmann – La Demeure du Chaos / Abode of Chaos / Artprice Headquarters