La démocratie milieu scolaire Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement

La démocratie en milieu scolaire

Lundi 19 janvier 2026 de 19h à 21h.

Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-19 19:00:00

fin : 2026-01-19 21:00:00

2026-01-19

La démocratie en milieu scolaire. Éduquer à la liberté et au respect pour des citoyen·nes responsables Denis Caroti

L’établissement scolaire est le lieu d’apprentissage de la vie démocratique, des droits et devoirs attachés à la citoyenneté. Collégiens et lycéens sont représentés dans des instances de l’établissement et prennent part à des décisions les concernant. Quel est le rôle de ces élus et pourquoi l’endosser ? En quoi sont-ils légitimes ? Une conférence basée sur les témoignages d’élèves élus au conseil académique de la vie lycéenne de l’académie d’Aix-Marseille.



Denis Caroti est docteur en philosophie, chercheur associé au Centre Gilles Gaston Granger d’Aix-Marseille Université sur la thématique de la pensée critique, chargé de cours AMU pour le Collège Doctoral. .

English :

Democracy in schools. Educating to freedom and respect for responsible citizens Denis Caroti

