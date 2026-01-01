La démocratie milieu scolaire Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement
La démocratie milieu scolaire Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement lundi 19 janvier 2026.
La démocratie milieu scolaire
Lundi 19 janvier 2026 de 19h à 21h.
Accueil à partir de 18h30. Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-19 19:00:00
fin : 2026-01-19 21:00:00
Date(s) :
2026-01-19
La démocratie en milieu scolaire. Éduquer à la liberté et au respect pour des citoyen·nes responsables Denis Caroti
La démocratie en milieu scolaire. Éduquer à la liberté et au respect pour des citoyen·nes responsables Denis Caroti
L’établissement scolaire est le lieu d’apprentissage de la vie démocratique, des droits et devoirs attachés à la citoyenneté. Collégiens et lycéens sont représentés dans des instances de l’établissement et prennent part à des décisions les concernant. Quel est le rôle de ces élus et pourquoi l’endosser ? En quoi sont-ils légitimes ? Une conférence basée sur les témoignages d’élèves élus au conseil académique de la vie lycéenne de l’académie d’Aix-Marseille.
Denis Caroti est docteur en philosophie, chercheur associé au Centre Gilles Gaston Granger d’Aix-Marseille Université sur la thématique de la pensée critique, chargé de cours AMU pour le Collège Doctoral. .
Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Democracy in schools. Educating to freedom and respect for responsible citizens Denis Caroti
L’événement La démocratie milieu scolaire Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille