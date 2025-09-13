La Dénezéenne Randonnée semi-nocturne et gourmande Dénezé-sous-Doué

La Dénezéenne Randonnée semi-nocturne et gourmande

Maison du Patrimoine Dénezé-sous-Doué Maine-et-Loire

Venez participer à la 3ème édition de la randonnée organisée par La Dénezéenne.
Parcours de 7,5 KM ou 9,5 KM

3 pauses gourmandes sur le parcours (apéritif, plat chaud, dessert et café)

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 13 septembre 2025 de 17h30 à 18h30.   .

Maison du Patrimoine Dénezé-sous-Doué 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 13 32 91 63  ladenezeenne@gmail.com

English :

Come and take part in the 3rd edition of the hike organized by La Dénezéenne.

German :

Nehmen Sie an der 3. Ausgabe der von La Dénezéenne organisierten Wanderung teil.

Italiano :

Partecipate alla terza edizione della passeggiata organizzata da La Dénezéenne.

Espanol :

Participe en la 3ª edición de la marcha organizada por La Dénezéenne.

