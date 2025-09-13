La Dénezéenne Randonnée semi-nocturne et gourmande Dénezé-sous-Doué
La Dénezéenne Randonnée semi-nocturne et gourmande Dénezé-sous-Doué samedi 13 septembre 2025.
La Dénezéenne Randonnée semi-nocturne et gourmande
Maison du Patrimoine Dénezé-sous-Doué Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 17:30:00
fin : 2025-09-13 18:30:00
Date(s) :
2025-09-13
Venez participer à la 3ème édition de la randonnée organisée par La Dénezéenne.
Parcours de 7,5 KM ou 9,5 KM
3 pauses gourmandes sur le parcours (apéritif, plat chaud, dessert et café)
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 13 septembre 2025 de 17h30 à 18h30. .
Maison du Patrimoine Dénezé-sous-Doué 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 13 32 91 63 ladenezeenne@gmail.com
English :
Come and take part in the 3rd edition of the hike organized by La Dénezéenne.
German :
Nehmen Sie an der 3. Ausgabe der von La Dénezéenne organisierten Wanderung teil.
Italiano :
Partecipate alla terza edizione della passeggiata organizzata da La Dénezéenne.
Espanol :
Participe en la 3ª edición de la marcha organizada por La Dénezéenne.
L’événement La Dénezéenne Randonnée semi-nocturne et gourmande Dénezé-sous-Doué a été mis à jour le 2025-09-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME