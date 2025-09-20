La dentelle autrement – Trait d’union entre deux arts Atelier Carole Mayans Saint-Germain-en-Laye

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Art textile raffiné, la dentelle au fuseau est un tissage minutieux qui permet de créer un tissu léger et transparent par l’agencement précis des vides et des pleins. L’utilisation de la couleur et de matières recherchées lui confère son caractère précieux et innovant.

Pourvue d’une longue expérience, investie de cette matière qu’est le fil, je me définis comme passeuse d’un savoir-faire, d’un patrimoine mais aussi d’un mode d’expression singulier.

Par ailleurs peintre miniaturiste, j’ai choisi de mêler ces deux arts dans une interprétation toute personnelle. La dentelle comme la miniature, reflètent l’image d’un monde dans sa perfection.

Je vous ferai découvrir cet art fascinant à travers une démonstration de dentelle au fuseau et à l’aiguille et d’une vidéo. Pour les plus curieux(ses), je propose un cours découverte (sur rendez-vous uniquement). L’occasion unique d’expérimenter un nouveau savoir-faire.

La dentelle nous parle d’un temps où l’on prenait le temps.

Atelier Carole Mayans 52 rue Saint-Pierre 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 30 61 97 68

© Carole Mayans