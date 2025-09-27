La Déodatienne Course solidaire École publique Saint-Didier

La Déodatienne Course solidaire

École publique 17B Rue de la Vallée Saint-Didier Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-27 09:30:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Tout au long de la journée du 27/09/2025 à Saint-Didier, de 9h30 à 18h, venez assister aux festivités ou participer aux différentes épreuves sportives proposées.

Épreuves adultes et enfants, chronométrées ou non, animations, restauration et buvette… il y en aura pour tous les goûts !

Course solidaire pour vaincre la mucoviscidose.

Programme détaillé et inscriptions sur https://ladeodatienne35.fr/ .

École publique 17B Rue de la Vallée Saint-Didier 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne

