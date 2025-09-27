La Déodatienne Course solidaire École publique Saint-Didier
La Déodatienne Course solidaire École publique Saint-Didier samedi 27 septembre 2025.
La Déodatienne Course solidaire
École publique 17B Rue de la Vallée Saint-Didier Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 09:30:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Tout au long de la journée du 27/09/2025 à Saint-Didier, de 9h30 à 18h, venez assister aux festivités ou participer aux différentes épreuves sportives proposées.
Épreuves adultes et enfants, chronométrées ou non, animations, restauration et buvette… il y en aura pour tous les goûts !
Course solidaire pour vaincre la mucoviscidose.
Programme détaillé et inscriptions sur https://ladeodatienne35.fr/ .
École publique 17B Rue de la Vallée Saint-Didier 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Déodatienne Course solidaire Saint-Didier a été mis à jour le 2025-09-23 par OT VITRE