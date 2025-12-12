LA DEPRESSION EST UN PANDA – LA CORDO Romans Sur Isere

LA DEPRESSION EST UN PANDA Début : 2026-04-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Un voyage introspectif entre théâtre et musique pour parler du mal être avec poésie et humour.Une mise en scène drôle, incisive et bienveillante aux intermèdes musicaux.Et si la dépression prenait la forme d’un panda ? Entre confidences poétiques et humour tendre, deux comédien·nes incarnent un·e même personnage en proie à ses pensées sombres. Ce spectacle musical et théâtral aborde avec justesse, sensibilité et légèreté un sujet encore trop souvent tabou. Une ode à l’introspection, à l’acceptation de soi et à la puissance des mots.? Si vous aimez : les spectacles mêlant musique, théâtre et poésie, les récits intimes et universels et les sorties en famillePar l’association Transformer le négatif en positifSpectacle dès 13 ansDurée 2 heuresConcert assisSpectacle programmé en partenariat avec Romans Scènes

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26