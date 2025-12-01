La der de l’année La Serra Lamoura
La der de l’année
La Serra 3430 Route de Prémanon Lamoura Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-12-31 10:00:00
fin : 2025-12-31 16:00:00
2025-12-31
Moment convivial à partager sur le front de neige des pistes de la Serra pour profiter des dernières glisses de l’année civile avant de pouvoir recommencer dès le lendemain ! .
