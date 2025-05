La der … de Michel – Salle Daniel Balavoine Bizanos, 24 juin 2025 19:30, Bizanos.

Pyrénées-Atlantiques

La der … de Michel Salle Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24 19:30:00

fin : 2025-06-24 21:30:00

Date(s) :

2025-06-24

Ne manquez pas la der’ de Michel Palay au Festival Peaux à Pau ! Pour cet événement exceptionnel, il sera entouré de ses élèves des classes de percussion d’Orthez et Bizanos, des professeurs de percussions du festival, du Quatuor Percu T et de l’Harmonie Paloise. Ce spectacle promet d’être éclectique, rempli de surprises et de bonne humeur. Célébrons ensemble ce moment musical inoubliable ! .

Salle Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 31 66 69 roulementshabiles@gmx.fr

L’événement La der … de Michel Bizanos a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Pau