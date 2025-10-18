La dernière Battue Les écuries, pole culturel Lorge Caen

La dernière Battue Les écuries, pole culturel Lorge Caen samedi 18 octobre 2025.

La dernière Battue

Les écuries, pole culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Dans un milieu rural, une femme en aime une autre. Cet amour se déroule au milieu des champs et des bois, qui est aussi le terrain d’action des chasseurs. Cet amour est violemment réprimé par le père, chasseur, de la jeune femme.

Dans un milieu rural, une femme en aime une autre. Cet amour se déroule au milieu des champs et des bois, qui est aussi le terrain d’action des chasseurs. Cet amour est violemment réprimé par le père, chasseur, de la jeune femme. Comme punition et pour lutter contre cette relation, celle-ci est contrainte de participer à la chasse.

Théâtre de marionnettes, ombres & chants La bagarre cie. Un spectacle issu du texte La dernière battue de Magali Mougel dans le recueil Guerillères ordinaires (2013) aux Éditions Espace 34.

Coline Esnault • jeu, mise en scène & construction

Joséphine Scampini • chant & jeu

Benjamin Danlos • lumières

Lucie Hanoy • collaboration artistique

Pierre Tual • regard extérieur

Yann Mezerette • son

Manon Herpin & Maëlle Denel • reprise lumière

Marine Thoumyre • graphisme

Isabelle Esnault • couturière .

Les écuries, pole culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : La dernière Battue

In a rural setting, one woman loves another. This love takes place in the middle of fields and woods, which is also the hunting ground. This love is violently repressed by the young woman’s hunter father.

German : La dernière Battue

In einer ländlichen Umgebung liebt eine Frau eine andere. Diese Liebe findet inmitten von Feldern und Wäldern statt, die auch das Betätigungsfeld von Jägern sind. Die Liebe wird vom Vater der jungen Frau, einem Jäger, gewaltsam unterdrückt.

Italiano :

In un ambiente rurale, una donna ama un altro. Questo amore si svolge in mezzo ai campi e ai boschi, che sono anche terreno di caccia. Questo amore è violentemente represso dal padre cacciatore della giovane donna.

Espanol :

En un ambiente rural, una mujer ama a otra. Este amor tiene lugar en medio de campos y bosques, que es también el coto de caza. Este amor es violentamente reprimido por el padre cazador de la joven.

L’événement La dernière Battue Caen a été mis à jour le 2025-08-28 par Calvados Attractivité