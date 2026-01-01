La dernière de la surprise Centre Socioculturel du Roy d’Espagne Marseille 8e Arrondissement
Les Tréteaux du Sud vous souhaitent une Belle Année 2026 et reviennent avec une ultime date de La Surprise .
le Samedi 24 janvier au Centre socioculturel Roy d’Espagne.
Venez avec votre invité(e) surprise !*
Une comédie de Pierre Sauvil, mise en scène par Gilbert Landreau.
Catherine et Philippe vivent dans un bel appartement à Marseille.
Ils sont riches… Très riches.
Seulement voilà… Catherine veut divorcer.
Philippe n’y compte pas.
L’heure des (gros) comptes a sonné, mais à la porte aussi… l’on sonne.
Trois femmes débarquent de nulle part, dans le Monde de Catherine et Philippe…
Une Comédie satirique, encore et toujours d’actualité…
* une place achetée, une place offerte pour votre invité(e). .
Centre Socioculturel du Roy d’Espagne 16 allée Albeniz Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 73 39 82 treteauxdusud@neuf.fr
English :
Les Tréteaux du Sud wish you a Happy New Year 2026 and return with a final date of La Surprise .
