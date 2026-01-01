La dernière de la surprise Centre Socioculturel du Roy d’Espagne Marseille 8e Arrondissement

La dernière de la surprise

Samedi 24 janvier 2026 de 21h à 22h45. Centre Socioculturel du Roy d’Espagne 16 allée Albeniz Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 21:00:00

fin : 2026-01-24 22:45:00

Date(s) :

2026-01-24

Les Tréteaux du Sud vous souhaitent une Belle Année 2026 et reviennent avec une ultime date de La Surprise .

le Samedi 24 janvier au Centre socioculturel Roy d’Espagne.

Venez avec votre invité(e) surprise !*



Une comédie de Pierre Sauvil, mise en scène par Gilbert Landreau.

Catherine et Philippe vivent dans un bel appartement à Marseille.

Ils sont riches… Très riches.

Seulement voilà… Catherine veut divorcer.

Philippe n’y compte pas.

L’heure des (gros) comptes a sonné, mais à la porte aussi… l’on sonne.

Trois femmes débarquent de nulle part, dans le Monde de Catherine et Philippe…



Une Comédie satirique, encore et toujours d’actualité…



* une place achetée, une place offerte pour votre invité(e). .

Centre Socioculturel du Roy d’Espagne 16 allée Albeniz Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 73 39 82 treteauxdusud@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Tréteaux du Sud wish you a Happy New Year 2026 and return with a final date of La Surprise .

L’événement La dernière de la surprise Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille