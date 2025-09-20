La dernière de l’été rando, repas, et soirée animée à Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle
La commune de Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle vous propose une journée conviviale pour marquer la fin de l’été. Au programme une randonnée de 10 km (difficulté moyenne) dans un cadre naturel préservé, suivie d’un repas gourmand animé par DJ Fred. Un moment de détente, de partage et de fête pour petits et grands. Une surprise attend les participants célibataires !
Réservation obligatoire avant le 18/09 au 06 77 69 02 01 .
Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 69 02 01
