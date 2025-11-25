« La Dernière des Américaines », un roman de Jeremy Ghez pour comprendre l’Amérique et le monde d’aujourd’hui HEC Alumni Paris

Un roman de Jeremy Ghez pour comprendre l’Amérique et le monde d’aujourd’hui.

Le 25 novembre 2025, à 8h.

Nous avons le plaisir de vous inviter à la séance de dédicace du nouveau livre de Jérémy Ghez, « La Dernière des Américaines ». L’auteur nous fera l’honneur, en première partie, de partager avec nous ses réflexions et son regard sur les États-Unis d’aujourd’hui, à travers une approche mêlant fiction et analyse.

Il y a un an, Donald Trump faisait son retour à la Maison-Blanche. Douze mois plus tard, les interrogations s’accumulent, aux États-Unis comme ailleurs : jusqu’où ce nouveau mandat bousculera-t-il les équilibres internationaux ? Quelles fractures sociales, politiques et culturelles les États-Unis révèlent-ils au reste du monde ? Et que nous dit cette expérience américaine de nos propres vulnérabilités collectives ?

Ces questions dépassent largement le cadre américain. Elles concernent l’Europe tout particulièrement. Car les États-Unis ne semblent plus être ce pays qui, autrefois, incarnait l’adhésion, la bienveillance et le soutien à l’ordre international. Aujourd’hui, ils apparaissent divisés, méfiants, imprévisibles. Et cela nous oblige, nous, Européens, à interroger nos certitudes et nos propres fragilités.

Face à cette réalité, l’analyse ne suffit pas toujours. Trump déroute, parce qu’il se comporte moins en président traditionnel qu’en personnage de roman. Pour le saisir, il faut parfois un autre langage : celui de la fiction.

C’est ce parti pris qu’a adopté Jeremy Ghez dans « La Dernière des Américaines » (Éditions L’Harmattan). Dans ce premier roman, il a choisi de laisser l’imagination interroger l’analyse afin d’explorer autrement le réel qui nous laisse perplexes parfois. Car parfois, c’est seulement ainsi que l’on parvient à mieux comprendre l’époque qui vient.

Jeremy Ghez est professeur d’économie et d’affaires internationales à HEC Paris depuis 15 ans. Il est aussi l’auteur de nombreuses publications, dont The Tsunami is Coming, une lettre hebdomadaire qui explore les interactions entre la géopolitique et le monde des affaires.

Cet événement unique débutera par un petit-déjeuner d’accueil dès 8h, où vous pourrez échanger autour d’une tasse de café et de viennoiseries (la participation de 5 € contribue à ce moment convivial). La conférence commencera à 8h30. C’est une occasion unique de rencontrer Jérémy Ghez et de découvrir les idées et l’inspiration qui ont nourri cet ouvrage, véritable pont entre récit littéraire et compréhension du monde contemporain. Nous espérons vous voir nombreux pour célébrer ensemble la sortie de ce livre remarquable !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-25T08:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-25T10:30:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris