LA DERNIÈRE FOLIE DE L’ANNÉE LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL Montpellier

LA DERNIÈRE FOLIE DE L’ANNÉE LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL
5 Rue Léonard de Vinci Montpellier Hérault
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
2025-12-11
La Dernière Folie de l’Année arrive ce jeudi 11 décembre !
De 18h à 21h30, retrouvez une soirée chaleureuse et conviviale pour préparer vos fêtes avec une sélection de créateurs, de gourmandises… et de belles surprises
Découvrez nos exposants présents pour l’occasion
Bijoux Couleur Sensible Isme Joaillerie
Sacs Nommée Desire
Œuvres d’art Krystof Fragment
Caviar & poisson fumé Maison Castillonne
Huîtres LaCabane Aux Coquillages
Bûches glacées, gaufres & glaces La Fabrique Givree
Coiffure & Head Spa Jean Vallon
Dégustation de Vins Chateau Capion
Et comme toujours à l’Espace Pestelario
Planches apéro — à réserver
Bière locale de la Brasserie Fauve — servie sur place
Une belle occasion de dénicher vos cadeaux, prévoir votre table de fêtes… ou simplement passer un doux moment avec nous
De 18h à 21h30
Entrée gratuite sur inscription .
5 Rue Léonard de Vinci Montpellier 34000 Hérault Occitanie espace.pestelario@gmail.com
English :
The Last Madness of the Year arrives this Thursday, December 11!
From 6pm to 9:30pm, enjoy a warm and friendly evening to prepare for the festive season, with a selection of designers, delicacies? and some wonderful surprises
