LA DERNIÈRE FOLIE DE L’ANNÉE LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL Montpellier

LA DERNIÈRE FOLIE DE L’ANNÉE LIVE ARTISTIQUE & MUSICAL

5 Rue Léonard de Vinci Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

La Dernière Folie de l’Année arrive ce jeudi 11 décembre !

De 18h à 21h30, retrouvez une soirée chaleureuse et conviviale pour préparer vos fêtes avec une sélection de créateurs, de gourmandises… et de belles surprises

Découvrez nos exposants présents pour l’occasion

Bijoux Couleur Sensible Isme Joaillerie

Sacs Nommée Desire

Œuvres d’art Krystof Fragment

Caviar & poisson fumé Maison Castillonne

Huîtres LaCabane Aux Coquillages

Bûches glacées, gaufres & glaces La Fabrique Givree

Coiffure & Head Spa Jean Vallon

Dégustation de Vins Chateau Capion

Et comme toujours à l’Espace Pestelario

Planches apéro — à réserver

Bière locale de la Brasserie Fauve — servie sur place

Une belle occasion de dénicher vos cadeaux, prévoir votre table de fêtes… ou simplement passer un doux moment avec nous

De 18h à 21h30

Entrée gratuite sur inscription .

5 Rue Léonard de Vinci Montpellier 34000 Hérault Occitanie espace.pestelario@gmail.com

English :

The Last Madness of the Year arrives this Thursday, December 11!

From 6pm to 9:30pm, enjoy a warm and friendly evening to prepare for the festive season, with a selection of designers, delicacies? and some wonderful surprises

