La dernière nuit d’Ebenezer Scrooge – Espace Henri Emmanuelli Mugron, 24 mai 2025 20:30, Mugron.

La dernière nuit d’Ebenezer Scrooge Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot Mugron Landes

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24 22:30:00

Londres. C’est la veille de Noël. Ebenezer Scrooge, un homme rongé par sa soif de survie, vit sa dernière nuit. Durant ces dernières heures, trois Esprits l’obligent à revisiter son passé, son présent et l’avenir sombre qui l’attend.

Mais dans quel but puisqu’il ne peut changer ?

Un voyage intime, parfois drôle, profondément émouvant, vers la rédemption d’un homme qui avait oublié son humanité.

Durée 1h40 | Tout public à partir de 10 ans .

Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 88 70 56

English : La dernière nuit d’Ebenezer Scrooge

London. It’s Christmas Eve. Ebenezer Scrooge, a man consumed by his thirst for survival, is living his last night. In his final hours, three spirits force him to revisit his past, his present and the bleak future that awaits him.

But to what end, since he cannot change?

German : La dernière nuit d’Ebenezer Scrooge

London. Es ist der Heilige Abend. Ebenezer Scrooge, ein von seinem Überlebenswillen zerfressener Mann, erlebt seine letzte Nacht. In diesen letzten Stunden zwingen ihn drei Geister, seine Vergangenheit, seine Gegenwart und die düstere Zukunft, die ihn erwartet, noch einmal zu überdenken.

Doch wozu, wenn er sich nicht ändern kann?

Italiano :

Londra. È la vigilia di Natale. Ebenezer Scrooge, un uomo consumato dalla sete di sopravvivenza, sta vivendo la sua ultima notte. Nelle sue ultime ore, tre spiriti lo costringono a rivedere il suo passato, il suo presente e il cupo futuro che lo attende.

Ma a quale scopo, visto che non può cambiare?

Espanol : La dernière nuit d’Ebenezer Scrooge

Londres. Es Nochebuena. Ebenezer Scrooge, un hombre consumido por la sed de supervivencia, vive su última noche. En sus últimas horas, tres espíritus le obligan a revisar su pasado, su presente y el sombrío futuro que le aguarda.

Pero, ¿con qué fin, ya que no puede cambiar?

