La dernière nuit du Carroll’s Vassieux-en-Vercors
La dernière nuit du Carroll’s Vassieux-en-Vercors dimanche 12 octobre 2025.
La dernière nuit du Carroll’s
Salle des fêtes Vassieux-en-Vercors Drôme
Début : 2025-10-12 14:30:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Spectacle de théâtre musical porté par le Rayon Vert, groupe constitué de séniors du Diois
Salle des fêtes Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 29 34 91 ventsduvercors@gmail.com
English :
Musical theater performance by the Rayon Vert, a group of senior citizens from the Diois region
German :
Musiktheateraufführung, getragen von der Gruppe Rayon Vert, die aus Senioren aus dem Diois besteht
Italiano :
Spettacolo di teatro musicale realizzato dal Rayon Vert, un gruppo di anziani della regione di Diois
Espanol :
Espectáculo de teatro musical a cargo de Rayon Vert, un grupo de personas mayores de la región de Diois
