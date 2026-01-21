La dernière projection – Court-métrage du Collectif des Filmeurs de l’Étincelle Cinéma Concorde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 20:00 –

« La dernière projection »**, un court-métrage de fiction réalisé par le collectif des Filmeurs de l’Étincelle – 10 min.** En 1943, en pleine occupation allemande, un cinéma de quartier devient le théâtre d’une mission dangereuse pour Jules, jeune fils des exploitants du Concorde. Chargé d’aider sa mère à donner les tickets de cinéma aux clients, il commet une erreur en remettant un billet codé à l’intention des résistants, à la mauvaise personne : un officier allemand. Le jeune garçon réalise son erreur, il doit alors risquer sa vie pour récupérer ledit billet, avant qu’il soit trop tard, et cela pendant la séance, sous la tension et la vigilance de l’officier. Jules réussira-t-il à le récupérer ? Les Filmeurs de l’Etincelle est un dispositif de cinéma pour les 15-25 ans 100 % gratuit, co-porté par Le Cinéma Le Concorde et l’association PAN ! (Produit à Nantes), en collaboration avec Régicide Studio, La Pépinière Jeunesse de l’Etincelle et Peuple et Culture – Quartier Libre, et soutenu par le Centre National du Cinéma et de l’image animée, la Ville de Nantes et la DRAC Pays de la Loire. Rendez-vous dès 20h dans le hall du cinéma pour un verre de l’amitié.Projection à 20h30.

