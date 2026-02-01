La Désamour Le Hasard Ludique Paris

Loin des roses rouges et des dîners hors de prix, on se retrouve lors d’une soirée pour toustes entre cabaret et DJ sets. L’amour s’y conjuguera au pluriel et on y célèbrera toutes les formes d’amour : de l’amour amoureux à l’amour amical en passant par l’amour de soi…mais aussi le désamour d’un concept hétéronormé que représente la Saint Valentin !

Entre performances et DJ sets enflammés, venez célébrer l’amour et le désamour avec toustes celleux que vous aimez. Petite surprise ? Une tombola avec plein de lots à gagner.

Le Club Désamour, collectif queer et féministe, propose des performances engagées et met à l’honneur des artistes minorisé·es.

Line-up :

⭐Vénus (host + performer)

⭐Baphomette (pole)

⭐Kriss Mara (burlesque)

⭐Evgvenia Vulvovisa (drag)

⭐Kali Kalite (DJ set)

⭐Pony Sirena Tropical (DJ set)

Le Club Désamour revient dépoussiérer le concept de la fête des amoureux·ses lors d’une seconde édition de la Désamour.

Le samedi 14 février 2026

de 20h00 à 00h00

payant

De 13 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-14T01:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T20:00:00+02:00_2026-02-14T00:00:00+02:00

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

