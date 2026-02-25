La descente de Camaret, 18 juin 1694 Conférence Château de Brest Brest

La descente de Camaret, 18 juin 1694 Conférence

Le 18 juin 1694 se déroule la première et unique tentative d’attaque anglaise contre le port de Brest, qui abrite la flotte royale depuis les années 1630. Une armada anglo-hollandaise composée de plusieurs dizaines de navires et de plusieurs milliers d’hommes tente un débarquement à Roscanvel, dans l’anse de Camaret. Malgré l’inachèvement de la tour qui porte aujourd’hui son nom, Vauban parvient à organiser la défense et à repousser l’assaut avec succès. À cette occasion, Louis XIV lui confie pour la première et unique fois le commandement en chef des troupes de terre et de mer, témoignage de la confiance royale.

Cette conférence évoquera le contexte stratégique de l’opération, les forces en présence, le déroulement de la bataille, ainsi que son héritage patrimonial et mémoriel. La tour Vauban de Camaret-sur-Mer figure aujourd’hui parmi les douze sites du Réseau Vauban inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Intervenant

Par Jean-Yves Besselièvre administrateur du Musée national de la Marine à Brest

Jean-Yves Besselièvre est historien de la fortification ; il a mené des recherches sur la bataille de Camaret depuis 2007 pour la publication d’un article, puis la rédaction de la programmation scientifique du centre d’interprétation de la Tour Vauban. Il est administrateur du Musée national de la Marine à Brest depuis 2013.

