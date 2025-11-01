LA DESCENTE DU COL DE FESTES Festes-et-Saint-André

Appel aux pirates du bitume, aux siphonnés de la carriole, aux soudards de la soudure !!!

Rejoignez-nous en ce premier week-end de novembre pour la plus incroyable, la plus extravagante, l’inénarrable descente du col de Festes !

Mais trêve de superlatifs, c’est une expérience qui ne peut qu’être vécue…

Alors à vos tournevis, parez-vous de vos plus beaux atours, si d’aventure vous pouvez y intégrer quelques éléments de protection individuelle comme casques et gants, ça ne peut pas faire de mal, en particulier pour nos plus jeunes mais non moins motivés pilotes, et rejoignez-nous sur la grille de départ à 14h pour un moment de pure folie!!!!

A l’arrivée, soupe, tchaï et vin chaud vous attendront pour vous remettre de vos émotions, ainsi que de petits en-cas. Animations . Buvette et restauration sur place.

Festes-et-Saint-André 11300 Aude Occitanie +33 6 50 29 88 83

English :

Calling all asphalt pirates, cart siphoners and welders!!!

Join us on this first weekend in November for the most incredible, the most extravagant, the most unbelievable descent of the Col de Festes!

But enough superlatives, this is an experience that can only be lived…

So grab your screwdrivers, put on your best gear and if you can manage to throw in a few items of personal protection like helmets and gloves, it can’t hurt, especially for our youngest but no less motivated riders and join us on the starting grid at 2pm for a moment of pure madness!!!!

At the finish line, soup, chai and mulled wine will be waiting for you to recover from your emotions, as well as small snacks. Entertainment. Refreshments and catering on site.

German :

Aufruf an alle Asphaltpiraten, Kutschenfahrer und Schweißer!!!

Begleiten Sie uns an diesem ersten Novemberwochenende bei der unglaublichsten, extravagantesten und unaussprechlichsten Abfahrt des Col de Festes!

Aber Schluss mit den Superlativen, das ist eine Erfahrung, die man nur machen kann…

Also ran an die Schraubenzieher, ziehen Sie sich Ihre schönsten Kleider an, wenn es Ihnen gelingt, ein paar persönliche Schutzelemente wie Helme und Handschuhe zu integrieren, kann das nicht schaden, vor allem nicht für unsere jüngsten, aber nicht weniger motivierten Fahrer, und treffen Sie uns um 14 Uhr am Startgitter für einen Moment des Wahnsinns!!!!

Bei der Ankunft erwarten Sie Suppe, Tschai und Glühwein, um sich von den Strapazen zu erholen, sowie kleine Snacks. Animationen. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Chiamate tutti i pirati dell’asfalto, i sifonatori di carrelli e i saldatori!

Unitevi a noi in questo primo fine settimana di novembre per la più incredibile, stravagante e incredibile discesa del Col de Festes!

Ma basta con i superlativi, questa è un’esperienza che si può solo vivere…

Quindi tirate fuori i cacciaviti, indossate i vostri abiti migliori, e se per caso riuscite ad aggiungere qualche protezione personale come casco e guanti, non può far male, soprattutto per i più giovani ma non per questo meno motivati, e raggiungeteci sulla griglia di partenza alle 14.00 per un momento di pura follia!!!!

Al traguardo, zuppa, tchaï e vin brulé vi aspettano per riprendervi dalle emozioni, oltre a piccoli spuntini. Intrattenimento. Ristoro e catering in loco.

Espanol :

¡Llamamiento a todos los piratas del asfalto, sifones de carro y soldadores!

¡Únete a nosotros este primer fin de semana de noviembre para vivir el descenso más increíble, extravagante e increíble del Col de Festes!

Pero basta de superlativos, esta es una experiencia que sólo se puede vivir…

¡¡¡¡Así que saca tus destornilladores, ponte tus mejores galas, y si por casualidad puedes añadir algunos elementos de protección personal como cascos y guantes, no está de más, especialmente para nuestros corredores más jóvenes pero no por ello menos motivados, y únete a nosotros en la parrilla de salida a las 14:00 para vivir un momento de pura locura!!!!

En la línea de meta le esperarán sopa, chai y vino caliente para que se recupere de sus emociones, así como pequeños tentempiés. Entretenimiento. Refrescos y catering in situ.

