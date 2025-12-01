La descente en rappel du Père Noël Thann
La descente en rappel du Père Noël Thann dimanche 14 décembre 2025.
La descente en rappel du Père Noël
place Joffre Thann Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-14 17:30:00
fin : 2025-12-21
2025-12-14 2025-12-21
Le Père Noël descendra en rappel de la Collégiale avec ses 2 lutins et distribuera des friandises aux enfants.
Le Père Noël fera son arrivée à Thann. Il faudra être attentif et lever les yeux, car il descendra en rappel de la Collégiale ! .
place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20
English :
Santa Claus will abseil down from the Collegiate Church with his 2 elves and distribute sweets to the children.
German :
Der Weihnachtsmann wird sich mit seinen 2 Elfen von der Stiftskirche abseilen und Süßigkeiten an die Kinder verteilen.
Italiano :
Babbo Natale si calerà dalla Collegiata con i suoi due elfi e distribuirà dolci ai bambini.
Espanol :
Papá Noel bajará en rappel desde la Colegiata con sus dos elfos y repartirá caramelos a los niños.
L’événement La descente en rappel du Père Noël Thann a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay