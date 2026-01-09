La désobéissance civile approche historique Cinéma Le Foyer Parthenay

La désobéissance civile approche historique Cinéma Le Foyer Parthenay mardi 24 février 2026.

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24

Date(s) :
2026-02-24

Figure emblématique de la belle époque, la divine Sarah Bernhardt, est célébrée à l’occasion du centenaire de sa disparition. L’exposition de ses œuvres au Petit Palais en 2023, retrace son incroyable parcours. C’est pour elle que Jean Cocteau forgea l’expression de monstre sacré .

Organisé par Université Inter-Ages de Parthenay   .

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30 

