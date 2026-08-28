Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

La Dévalade, de la prairie à l’assiette

Allées Aristide Briand Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-13

Deux jours pour célébrer les cuisines et savoir-faire populaires!

Vendredi Courts métrages et table ronde pour raconter les estives, imaginer l’avenir de notre grande prairie avec des éleveurs, bergères, scientifiques, habitants, artistes.

Samedi Visite d’exploitation, lecture de paysage et endormissement de troupeau.

En soirée, des cuisines mijotées et grillées avec Quentin Bourdy, Le Respounchou Oriane Journeau Monique Valette Antoine Fourès, La Petite Auberge Lucie et Charles Fuan, La table de Charrou des lycéens des métiers de bouche.

21h Le Grand Bal

Poom Poom ! Bougnats Sounds

Flame Folclòre Cocanha

Guts DJ Set

Programme complet disponible début octobre .

Allées Aristide Briand Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 30 86 42 49 accueil@derrierelehublot.fr

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English :

Two days to celebrate traditional cuisines and craftsmanship!

L’événement La Dévalade, de la prairie à l’assiette Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)