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La Dévalade, de la prairie à l’assiette Villefranche-de-Rouergue

vendredi 13 novembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue

La Dévalade, de la prairie à l’assiette Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Adresse
Allées Aristide Briand
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Villefranche-de-Rouergue

La Dévalade, de la prairie à l’assiette

Allées Aristide Briand Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-13

Deux jours pour célébrer les cuisines et savoir-faire populaires!
Vendredi Courts métrages et table ronde pour raconter les estives, imaginer l’avenir de notre grande prairie avec des éleveurs, bergères, scientifiques, habitants, artistes.
Samedi Visite d’exploitation, lecture de paysage et endormissement de troupeau.
En soirée, des cuisines mijotées et grillées avec Quentin Bourdy, Le Respounchou Oriane Journeau Monique Valette Antoine Fourès, La Petite Auberge Lucie et Charles Fuan, La table de Charrou des lycéens des métiers de bouche.

21h Le Grand Bal
Poom Poom ! Bougnats Sounds
Flame Folclòre Cocanha
Guts DJ Set

Programme complet disponible début octobre   .

Allées Aristide Briand Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 30 86 42 49  accueil@derrierelehublot.fr

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English :

Two days to celebrate traditional cuisines and craftsmanship!

L’événement La Dévalade, de la prairie à l’assiette Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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