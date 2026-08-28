La Dévalade, de la prairie à l’assiette Villefranche-de-Rouergue
vendredi 13 novembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
La Dévalade, de la prairie à l’assiette
Allées Aristide Briand Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-13
Deux jours pour célébrer les cuisines et savoir-faire populaires!
Vendredi Courts métrages et table ronde pour raconter les estives, imaginer l’avenir de notre grande prairie avec des éleveurs, bergères, scientifiques, habitants, artistes.
Samedi Visite d’exploitation, lecture de paysage et endormissement de troupeau.
En soirée, des cuisines mijotées et grillées avec Quentin Bourdy, Le Respounchou Oriane Journeau Monique Valette Antoine Fourès, La Petite Auberge Lucie et Charles Fuan, La table de Charrou des lycéens des métiers de bouche.
21h Le Grand Bal
Poom Poom ! Bougnats Sounds
Flame Folclòre Cocanha
Guts DJ Set
Programme complet disponible début octobre .
Allées Aristide Briand Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 30 86 42 49 accueil@derrierelehublot.fr
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English :
Two days to celebrate traditional cuisines and craftsmanship!
L’événement La Dévalade, de la prairie à l’assiette Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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