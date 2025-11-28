La Déviation fête Noël Riaillé
La Déviation fête Noël Riaillé vendredi 28 novembre 2025.
La Déviation fête Noël
165 Rue d’Anjou Riaillé Loire-Atlantique
La Déviation fête une fois de plus Noël !
On se donne rendez-vous à la Fête de Noël organisée par les Brasseurs de Bonheur une soirée de bières, de musique live et de festivités à ne pas manquer !
Au programme de la soirée
@La PO’z Krampouezh pour de délicieuses crêpes et galettes !
Un concert live animé par le groupe @Ylazia suivi d’un DJ set par @Thom.As Events ! .
