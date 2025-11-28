Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Déviation fête Noël Riaillé

La Déviation fête Noël Riaillé vendredi 28 novembre 2025.

La Déviation fête Noël

165 Rue d’Anjou Riaillé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28

Date(s) :
2025-11-28

La Déviation fête une fois de plus Noël !
On se donne rendez-vous à la Fête de Noël organisée par les Brasseurs de Bonheur une soirée de bières, de musique live et de festivités à ne pas manquer !

Au programme de la soirée
@La PO’z Krampouezh pour de délicieuses crêpes et galettes !
Un concert live animé par le groupe @Ylazia suivi d’un DJ set par @Thom.As Events !   .

165 Rue d’Anjou Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 81 96 82 39 

English :

The Bypass celebrates Christmas once again!

German :

La Déviation feiert wieder einmal Weihnachten!

Italiano :

Il bypass festeggia ancora una volta il Natale!

Espanol :

El bypass vuelve a celebrar la Navidad

L’événement La Déviation fête Noël Riaillé a été mis à jour le 2025-11-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis