La Déviation fête Noël Riaillé

La Déviation fête Noël

165 Rue d’Anjou Riaillé Loire-Atlantique

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

La Déviation fête une fois de plus Noël !

On se donne rendez-vous à la Fête de Noël organisée par les Brasseurs de Bonheur une soirée de bières, de musique live et de festivités à ne pas manquer !

Au programme de la soirée

@La PO’z Krampouezh pour de délicieuses crêpes et galettes !

Un concert live animé par le groupe @Ylazia suivi d’un DJ set par @Thom.As Events ! .

+33 7 81 96 82 39

English :

The Bypass celebrates Christmas once again!

German :

La Déviation feiert wieder einmal Weihnachten!

Italiano :

Il bypass festeggia ancora una volta il Natale!

Espanol :

El bypass vuelve a celebrar la Navidad

