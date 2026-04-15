La dézerte et son évolution, La dézerte, Chevigny-en-Valière

La dézerte et son évolution 5 – 7 juin La dézerte Côte-d’Or

Tarif : 5 € reversés à l’association Jardins et Santé / Gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez l’évolution d’un jardin débuté il y a 4 ans.

La dézerte 66 rue Mercey, 21200 Chevigny-en-Valière Chevigny-en-Valière 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 07 61 54 05 Découvrez, au pied d’une maison typique de la plaine beaunoise, un jardin en devenir et une promenade métallique. Bord de rue

Découvrez l’évolution d’un jardin débuté il y a 4 ans.

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