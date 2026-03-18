La Diagonale du Four

Salle omnisports de Porspoder Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-12

La cinquième édition de la diagonale du Four se déroulera le 12 avril 2026 à Porspoder.

Trois circuits course nature et trail sont proposés un 10km, un 18km et un 33km. (Inscriptions sur klikego) Ils vous permettront de découvrir le sentier littoral et les chemins pédestres de la commune.

3 courses enfants et une marche de 10km sont également organisés (inscription sur place).

Tous les bénéfices de ces courses serviront à financer les activités de l’école publique du Spernoc de Porspoder. .

Salle omnisports de Porspoder Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 6 67 27 74 48

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English : La Diagonale du Four

L’événement La Diagonale du Four Porspoder a été mis à jour le 2026-03-18 par OT IROISE BRETAGNE