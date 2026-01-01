La Diagonale du Mont Joly Course de ski de randonnée en nocturne Saint-Nicolas de Véroce Saint-Gervais-les-Bains

La Diagonale du Mont Joly Course de ski de randonnée en nocturne

Saint-Nicolas de Véroce Piste des Chattrix Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

2026-01-30

La course de ski de randonnée incontournable du Pays du Mont-Blanc, La Diagonale du Mont-Joly est de retour, redécouvrez ce parcours emblématique. Que ce soit pour le kilomètre vertical ou la mini DMJ, il y en aura pour tous les niveaux.

Saint-Nicolas de Véroce Piste des Chattrix Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 76 08 tourisme@saintgervais.com

English : Course de ski de randonnée en nocturne La Diagonale du Mont Joly

The Diagonale du Mont-Joly , the Mont-Blanc region’s must-do ski touring race, is back, and it’s time to rediscover this emblematic course. Whether it’s the vertical kilometer or the mini DMJ, there’s something for everyone.

